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MediaTek представила флагманский процессор

Источник:
GSM Arena
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Фото: © MediaTek

Компания MediaTek представила флагманский процессор Dimensity 1200, который производится по нормам 6-нанометрового технологического процесса и предназначен для мобильных устройств.

Dimensity 1200 состоит из восьми ядер, главным является Cortex-A78, которое работает на частоте 3,0 ГГц. Дополнительно установлены еще три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 Гц и четыре ядра Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 Гц.

Система также получила графический ускоритель Mali-G77. По сравнению с предыдущей платформой Dimensity 1000+ новый процессор примерно на 20% быстрее. Эксперты отмечают, что новинка — потенциальный бестселлер 2021 года на рынке мобильных устройств.

Также компания продемонстрировала Dimensity 1100, бюджетная новинка рассчитана на смартфоны среднего класса. Процессор получил четыре ядра Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 на частоте 2,0 Гц.

Ожидается, что MediaTek Dimensity 1200 и MediaTek Dimensity 1100 очень скоро появятся в смартфонах сразу нескольких крупных производителей. Так, в марте устройства с этими процессорами выпустят Realme, Xiaomi, Vivo и Oppo.

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