BMW примет решение о собственном заводе в России

BMW в 2021 году планирует принять решение о строительстве собственного завода в России, сообщил глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

«Мы считаем, что в этом году должно быть принято решение (по строительству собственного завода в России). Сейчас мы его рассматриваем в долгосрочном плане, чтобы оно было и надежным, и прибыльным, и отвечало задачам нашей компании», — цитирует ТАСС Тойхерта.

Топ-менеджер отметил, что в 2020 году более половины продаваемых в России моделей BMW произведены локально, однако сейчас этот показатель снижается.

«Цена локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства становится более высокой и для нас, и для клиентов. В итоге клиенты делают выбор в пользу автомобилей, которые произведены в других странах. Тем не менее наша цель сохранить свое производство здесь», — уточнил он.

Сейчас производство автомобилей BMW ведется на калининградском заводе «Автотор». Компания рассматривала вариант строительства собственного завода в технопарке Храброво (Калининградская область), однако в 2019 году от этих планов в ближайшей перспективе отказалась.