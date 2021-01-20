Браузер Chrome получил большое обновление

Компания Google выпустила большое обновление фирменного браузера Chrome. Стабильная версия под номером 88 доступна для Windows, Linux и macOS, а также iOS и Android.

Обновленный браузер больше не будет поддерживать ряд устаревших технологий и платформ. В частности, разработчики окончательно избавились от Adobe Flash Player из-за проблем с безопасностью.

Кроме этого, браузер теперь нельзя использовать как клиент FTP, адреса ftp://… больше не поддерживаются. Прекращена поддержка Mac OS X Yosemite, теперь для работы требуется минимум OS X 10.11 El Capitan.

Chrome избавили от надстройки Legacy Browser Support, в русской версии она называется «Поддержка альтернативного браузера». Кроме этого, после обновления в программе появилась улучшенная темная тема.

Среди других изменений — появившийся поиск вкладок, что упрощает работу с большим количеством открытых страниц. Переработано управление логинами и паролями. Кроме этого, теперь зайти на любой сайт можно без синхронизации паролей в Chrome, аккаунт сам запомнит нужную информацию.