Иркутский ученый предположил, когда закончится пандемия

Директор Иркутского НИИ противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов рассказал об уровне коллективного иммунитета в России и предположил, когда закончится пандемия.

В 2020 году коронавирусом в мире заразилось более 95 миллионов человек, в России — более 3,3 миллиона. Пока говорить об окончании пандемии рано, подчеркнул Балахонов.

«Стабилизацию и ослабление напряженности эпидемического процесса можно ожидать, когда показатель коллективного иммунитета достигнет 65–70%. Останавливается распространение вируса. Патоген теряет способность циркулировать в популяции», — объяснил он.

По его словам, иммунитет складывается из постинфекционного и вакцинального. Например, в Иркутской области сейчас уровень постинфекционного иммунитета близок к 14%. После третьего этапа исследования на коллективный иммунитет будет другая цифра. И станет ясно, сколько людей должны получить вакцину.

Все, что нужно делать в опасный эпидемиологический период — терпеть и соблюдать социальные и санитарные нормы, чтобы не заразиться. И ждать завершения испытаний вакцин.