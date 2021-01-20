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Основатель нефтяной компании заявил о стресс-тесте для отрасли

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель совета директоров и основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов сообщил, что сейчас нефтегазовая отрасль находится на переломном этапе. Нефть перестала быть дефицитным продуктом, а развитые страны переходят на «зеленую» энергетику.

«Нефть перестала быть дефицитным продуктом, приходит понимание того, что потребность в ней закончится раньше, чем она сама. Нефтегазовый комплекс находится на переломном этапе, и в первую очередь речь идет об углеводородных выбросах», — объяснил Буйнов.

По его словам, сейчас нефтяная отрасль проходит стресс-тест. Так, Япония объявила, что к 2035 году прекратит продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, о том же говорит и Великобритания. Во всем мире идут исследования в области самолетостроения и замены авиатоплива на другие источники энергии.

«В США к власти пришел Джо Байден с его позицией по защите окружающей среды от выбросов углекислого газа. Уже сейчас понятно, что в развитых странах производство и потребление нефтепродуктов будет сокращаться, а в развивающихся, напротив, расти одновременно с благосостоянием населения», — резюмировал он.

Иркутская нефтяная компания — создана в 2000 году. Занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 51 месторождении и лицензионных участках недр. В компании работает более 10 тысяч человек.

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