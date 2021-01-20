Россия представила проект авианосца «Варан»

Невское проектно-конструкторское бюро проект универсального морского корабля (УМК) «Варан», способного нести многоцелевые самолеты, вертолеты и беспилотники.

УМК «Варан» представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных «аппаратов», приводит ТАСС материалы ПКБ.

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Водоизмещение корабля составляет около 45 тысяч тонн, длина — около 250 метров, ширина — 65 метров, осадка по конструктивной ватерлинии — 9 метров. «Варан» способен развить скорость до 26 узлов.

В 2019 году Невское проектно-конструкторское бюро показало авианосец проекта 11430Э «Ламантин» водоизмещением до 90 тысяч тонн. Он должен получить атомную энергетическую установку и электромагнитные катапульты.