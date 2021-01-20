Толмачево заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Толмачево в Новосибирске заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы – 1 , сообщил журналистам в среду гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.

«Четыре дня назад аэропортом Толмачево подписан контракт с федеральным проектным институтом – московским "Аэропроектом"», – сказал Янкилевич.

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По его словам, предстоит большой объем работ. В Толмачево рассчитывают получить положительное заключение Главгосэкспертизы в третьем квартале 2021 года.

«Дальше будут достаточно серьезные работы по обеспечению федерального финансирования», – добавил директор аэропорта.