Толмачево заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы

Фото: © Sibnet.ru
Аэропорт Толмачево в Новосибирске заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы – 1 , сообщил журналистам в среду гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.
«Четыре дня назад аэропортом Толмачево подписан контракт с федеральным проектным институтом – московским "Аэропроектом"», – сказал Янкилевич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАэропорты Сибири столкнулись с оттоком пассажиров
По его словам, предстоит большой объем работ. В Толмачево рассчитывают получить положительное заключение Главгосэкспертизы в третьем квартале 2021 года.
«Дальше будут достаточно серьезные работы по обеспечению федерального финансирования», – добавил директор аэропорта.