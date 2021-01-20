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Пандемия сделала дефицитными бюджеты 58 регионов России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских регионов (58 из 85) завершило 2020 год с дефицитом бюджетов, следует из данных Федерального казначейства. Эксперты винят в финансовых проблемах пандемию коронавируса.

Пандемия привела к падению внешнего спроса на сырье, платежеспособного спроса и сокращению в секторе услуг. В результате особо пострадали регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль, приводит РБК слова главного научного сотрудника Института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич.

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 миллиарда рублей — 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Более всего пострадали в Кемеровская (-21%) и Тюменская области (-20%), Удмуртия (-16%), Ямало-Ненецкий округ (-14%), Башкортостан (-14%) и Архангельская область.

Федеральный центр в 2020 году активно оказывал поддержку регионам. Общий объем трансфертов из бюджета РФ достиг 3,698 триллиона рублей. По словам Зубаревич, объем субсидий регионам вырос вдвое.

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~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

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Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают

pepelmetal

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Lava Lava

Ну если ты так хорошо знаком с этой отраслью то должен знать что не идут потому что кругом сплошное кидалово,...