НАВЕРХ

«Локомотив-Арену» в Новосибирске проверили на готовность к ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
134 1
Фото: © правительство Новосибирской области

Комиссия проверила новую волейбольную арену в Новосибирске на готовность к Чемпионату мира, который пройдет в 2022 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В 2020 году мы открыли новую волейбольную арену, которая является домашней для местного клуба "Локомотив", и будем вести подготовку к Чемпионату мира на таком же высоком уровне. По итогам первого визита делегации всероссийского оргкомитета определены вопросы, которые необходимо доработать – нам предстоит большая совместная работа. Арена свежая, новая, мы готовы дополнить ее всем необходимым, и привести в соответствие требованиям FIVB», – прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство РФ даст 2,4 млрд на строительство «Арены Омск»

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Крупнейший за Уралом волейбольный центр открыли в Новосибирске в конце прошлого года. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара.

Еще по теме
Реконструкция крупнейшего бассейна СКА начнется в Новосибирске
Спортивный кластер построят в Новосибирске
Известный фотограф снял с высоты стройку ЛДС в Новосибирске
Скандально известный каток откроют в Новосибирске
смотреть все
Спорт #Спортобъекты
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Пандемия сделала дефицитными бюджеты 58 регионов России
•
Россия потратит на развитие 5G более 1 триллиона рублей
•
Ставка утильсбора на автомобили вырастет
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
12.01.2021 15:52
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Пандемия сделала дефицитными бюджеты 58 регионов России
•
Россия потратит на развитие 5G более 1 триллиона рублей
•
Ставка утильсбора на автомобили вырастет
О самом главном
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Lava Lava

Ну если ты так хорошо знаком с этой отраслью то должен знать что не идут потому что кругом сплошное кидалово,...