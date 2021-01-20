«Локомотив-Арену» в Новосибирске проверили на готовность к ЧМ-2022

Комиссия проверила новую волейбольную арену в Новосибирске на готовность к Чемпионату мира, который пройдет в 2022 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В 2020 году мы открыли новую волейбольную арену, которая является домашней для местного клуба "Локомотив", и будем вести подготовку к Чемпионату мира на таком же высоком уровне. По итогам первого визита делегации всероссийского оргкомитета определены вопросы, которые необходимо доработать – нам предстоит большая совместная работа. Арена свежая, новая, мы готовы дополнить ее всем необходимым, и привести в соответствие требованиям FIVB», – прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Крупнейший за Уралом волейбольный центр открыли в Новосибирске в конце прошлого года. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара.