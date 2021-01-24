НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Враг или партнер: что Байден говорил о России в течение 40 лет

Источник:
Sibnet.ru
257 5
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0
Избранный президент США Джо Байден более 40 лет принимал активное участие в выстраивании отношения сначала с Советским Союзом, а потом и Россией. И его отношение к российской политике в течение этих лет менялось — от предложений к сотрудничеству до призывов к санкциям.

Впервые Байден побывал в Москве еще в начале 1970-х годов. В 1979 посетил Советский Союз уже в составе делегации американских сенаторов. Тогда шли переговоры о взаимном сокращении ядерных вооружений. В 2001 году во время очередного визита в Москву он рассказал о деталях тех переговоров студентам МГУ.

Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев был тогда серьезно болен. Он покинул переговоры раньше времени и передал руководство председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину. И тот обратился к Байдену: «Пока мы не начали нашу дискуссию, сенатор, давайте договоримся, что мы не доверяем вам, а вы не доверяете нам. И у нас обоих есть на то веские причины».

Байден, по его словам, запомнил это заявление Косыгина на всю жизнь. В 2001 году он возглавил сенатский комитет по международным делам и в очередной раз посетил Россию. Перед переговорами он выступил с эмоциональной речью.

«Все 29 лет, что я заседаю в сенате, я постоянно повторял, что у США нет более важных международных отношений, чем отношения с Россией. Многое изменилось в России после распада Советского Союза, но я верю, что важность двусторонних отношений сохраняется», — приводит BBC слова Трампа, произнесенные им 20 лет назад.

Эпоха Путина

Став вице-президентом при Бараке Обаме, Байден практически сразу заговорил об улучшении отношений с Россией. Именно он курировал «перезагрузку». «Настало время нажать кнопку "перезагрузки" и пересмотреть те многочисленные области, в которых мы можем и должны работать вместе», — говорил тогда Байден.

Но с Владимиром Путиным он сразу характерами не сошелся. Большое впечатление на него произвела встреча с российским лидером в 2011 году. Путин тогда занимал пост премьер-министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕО чем Кремль договорится с Байденом

«Когда он (Путин) показывал мне свой кабинет, я сказал: "Это потрясающе, что может сделать капитализм, не так ли? Прекрасный кабинет!" Он засмеялся. Когда я повернулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и я не думаю, что у вас есть душа"… Он посмотрел не меня, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга", — вспоминал Байден.

С начала событий на Украине в 2014 году нынешний президент США стал ярым критиком Кремля. Он приложил  много усилий, что вырвать эту страну из российской геополитической орбиты. «Это простой факт, что политическая и экономическая изоляция России только усилится, если она продолжит идти по тому же пути. И на самом деле она еще увидит новые санкции со стороны США и ЕС», — грозил тогда Байден.

С тех пор риторика Байдена ни сколько не смягчилась. Он стал убежденным сторонником введения все более жестких санкций против России. «Я думаю, что сегодня главная угроза для Америки — это Россия. При этом я думаю, что главным соперником для нас является Китай. И в зависимости от того, как мы будем себя вести, станет ясно, являемся ли мы соперниками или же мы попадем в более серьезное соревнование с применением силы», — заявил он в октябре 2020 года — в разгар предвыборной кампании.

Еще по теме
МИД обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам
Россия отчитала американских дипломатов
Байден поручил разведке изучить дело Навального
США предложили России продлить ядерный договор на пять лет
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
•
Враг или партнер: что Байден говорил о России в течение 40 лет
•
Навального не пустили в бывшую квартиру Путина в Германии
•
Любители «умных» цитат оказались не очень умны
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Разведчики Македонского считали, что жители Сибири впадают в спячку
Сибирь 24.01.2021 12:07
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Сибирь 24.01.2021 09:29
Три человека погибли при столкновении двух машин в Новосибирске
Сибирь 23.01.2021 20:36
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
Сибирь 23.01.2021 19:08
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5087
Россия представила проект авианосца «Варан»
2598
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2569
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2498
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
•
Враг или партнер: что Байден говорил о России в течение 40 лет
•
Навального не пустили в бывшую квартиру Путина в Германии
•
Любители «умных» цитат оказались не очень умны
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

karuto

Пойти на инаугурацию это протокольная обязанность жены Байдена! Альцгеймер и Паркинсон аплодируют стоя.

Alhazred

Просим перемен! Девочка Катя - борец с режимом))) https://colonelcassad.livejournal.com/6500068.html

Крышень

Лет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.

anubis77

А Америка в курсе твоих фантазий по поводу адских санкций? Второй год носишься тут с ними, а кроме болабольства...

corrector

Вакцину ему поставили от британской АстраЗенека , обезьянью, на раннем этапе испытаний !