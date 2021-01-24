Враг или партнер: что Байден говорил о России в течение 40 лет

Избранный президент США Джо Байден более 40 лет принимал активное участие в выстраивании отношения сначала с Советским Союзом, а потом и Россией. И его отношение к российской политике в течение этих лет менялось — от предложений к сотрудничеству до призывов к санкциям.

Впервые Байден побывал в Москве еще в начале 1970-х годов. В 1979 посетил Советский Союз уже в составе делегации американских сенаторов. Тогда шли переговоры о взаимном сокращении ядерных вооружений. В 2001 году во время очередного визита в Москву он рассказал о деталях тех переговоров студентам МГУ.

Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев был тогда серьезно болен. Он покинул переговоры раньше времени и передал руководство председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину. И тот обратился к Байдену: «Пока мы не начали нашу дискуссию, сенатор, давайте договоримся, что мы не доверяем вам, а вы не доверяете нам. И у нас обоих есть на то веские причины».

Байден, по его словам, запомнил это заявление Косыгина на всю жизнь. В 2001 году он возглавил сенатский комитет по международным делам и в очередной раз посетил Россию. Перед переговорами он выступил с эмоциональной речью.

«Все 29 лет, что я заседаю в сенате, я постоянно повторял, что у США нет более важных международных отношений, чем отношения с Россией. Многое изменилось в России после распада Советского Союза, но я верю, что важность двусторонних отношений сохраняется», — приводит BBC слова Трампа, произнесенные им 20 лет назад.

Эпоха Путина

Став вице-президентом при Бараке Обаме, Байден практически сразу заговорил об улучшении отношений с Россией. Именно он курировал «перезагрузку». «Настало время нажать кнопку "перезагрузки" и пересмотреть те многочисленные области, в которых мы можем и должны работать вместе», — говорил тогда Байден.

Но с Владимиром Путиным он сразу характерами не сошелся. Большое впечатление на него произвела встреча с российским лидером в 2011 году. Путин тогда занимал пост премьер-министра.

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«Когда он (Путин) показывал мне свой кабинет, я сказал: "Это потрясающе, что может сделать капитализм, не так ли? Прекрасный кабинет!" Он засмеялся. Когда я повернулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и я не думаю, что у вас есть душа"… Он посмотрел не меня, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга", — вспоминал Байден.

С начала событий на Украине в 2014 году нынешний президент США стал ярым критиком Кремля. Он приложил много усилий, что вырвать эту страну из российской геополитической орбиты. «Это простой факт, что политическая и экономическая изоляция России только усилится, если она продолжит идти по тому же пути. И на самом деле она еще увидит новые санкции со стороны США и ЕС», — грозил тогда Байден.

С тех пор риторика Байдена ни сколько не смягчилась. Он стал убежденным сторонником введения все более жестких санкций против России. «Я думаю, что сегодня главная угроза для Америки — это Россия. При этом я думаю, что главным соперником для нас является Китай. И в зависимости от того, как мы будем себя вести, станет ясно, являемся ли мы соперниками или же мы попадем в более серьезное соревнование с применением силы», — заявил он в октябре 2020 года — в разгар предвыборной кампании.