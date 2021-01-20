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Аэропорту в Шерегеше потребовался спонсор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Кузбассе ищет инвесторов для строительства аэропорта вблизи горнолыжного курорта Шерегеш. Ранее проект был признан неокупаемым.

«В настоящее время ведутся поиски инвесторов для реализации данного проекта», — цитирует «Ъ-Сибирь» министерство транспорта Кузбасса.

Инициатором строительства аэропорта выступал холдинг «Новапорт», но затем он просчитал проект и оказалось, что он неокупаем. Идею отложили на неопределенный срок, говорил в апреле 2019 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Это огромные капитальные затраты, потому что новый аэропорт планируется в горах. Поэтому сейчас этот проект не является приоритетным. Это все лежит в архиве. Может, когда-нибудь потом он будет востребован», — отмечал глава региона.

Вернувшийся активный интерес к проекту стимулировал туристический спрос, который в этом сезоне уже на 30% превысил прошлогодний. В зимы 2018–2019 и 2019–2020 годов в Шерегеше отдохнули по 1,3 миллиона человек.

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