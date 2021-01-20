Звезда «Гарри Поттера» покинет кино из-за семьи

Известный актер Руперт Гринт, сыгравший Рона в фильмах о Гарри Поттере, заявил о завершении актерской карьеры из-за семейных обстоятельств.

В мае прошлого года у Гринта родилась дочь Уэнсдей. Актер уже признавался, что прибавление в семье сильно повлияло на него, и он стал «чувствовать себя некомфортно».

«Я всегда думал о том, чтобы отойти от актерского ремесла, а становление отцом усилило эти чувства», – цитирует Гринта Sunday Times.

Актер сообщил, что задумывается о том, чтобы в будущем заняться строительством или плотницким ремеслом.

Руперту Гринту 32 года. В 2000 году, когда ему было 11 лет, подросток получил роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, которая и принесла ему популярность.