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Эксперт рассказал о падении пассажиропотока в аэропортах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Пассажиропоток в сибирских аэропортах в 2020 году упал на 22-54% из-за пандемии коронавируса, рассказал журналистам в среду заместитель генерального директора компании «Новапорт» и директор аэропорта новосибирского «Толмачево» Евгений Янкилевич.

По информации Янкилевича, в Чите пассажиропоток в прошедшем году упал на 22%, в Улан-Удэ – на 28%, в Новосибирске – на 30%. Наибольшее падение пережили аэропорты Кемерова и Томска – 40 и 54% соответственно.

«Некоторые направления росли, некоторые падали. Но в общем эффекте падения от коронавируса все остальное просто теряется», – сказал Янкилевич.

Он пояснил, что Бурятия и Забайкалье – наиболее труднодоступные в плане транспорта регионы, поэтому наименее пострадали от пандемии. Томский аэропорт в последнее время наиболее интенсивно развивался, поэтому ситуация с коронавирусом сказалась на нем так существенно.

Янкилевич выразил надежду, что новосибирский аэропорт в 2021 году сможет вернуться к показателям 2019 года. По его словам, «положительных моментов» можно ждать в конце весны – начале лета.

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