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Число купающихся в Крещение новосибирцев резко сократилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы поставили антирекорд по купанию в Крещение, совершить этот обряд в регионе решили 14 тысяч человек, это на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, работали 24 официальных оборудованных мест для купания. В Новосибирске купелей было только две вместо обычных семи.

В этом году на Крещение более 14 тысяч человек совершили купания в Новосибирской области, в Новосибирске число купающихся составило порядка 5,8 тысячи человек. В 2020 году, когда в России еще не распространялся коронавирус, в регионе искупались 18 тысяч человек.

При этом количество купающихся в Крещение сокращается из года в год. В 2017 году в области принимали участие в этом обряде 55 тысяч человек, в 2019 году — почти 40 тысяч человек.

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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают