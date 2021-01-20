Число купающихся в Крещение новосибирцев резко сократилось

Новосибирцы поставили антирекорд по купанию в Крещение, совершить этот обряд в регионе решили 14 тысяч человек, это на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, работали 24 официальных оборудованных мест для купания. В Новосибирске купелей было только две вместо обычных семи.

В этом году на Крещение более 14 тысяч человек совершили купания в Новосибирской области, в Новосибирске число купающихся составило порядка 5,8 тысячи человек. В 2020 году, когда в России еще не распространялся коронавирус, в регионе искупались 18 тысяч человек.

При этом количество купающихся в Крещение сокращается из года в год. В 2017 году в области принимали участие в этом обряде 55 тысяч человек, в 2019 году — почти 40 тысяч человек.