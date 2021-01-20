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Разработчики указали на преимущества российского двигателя для МС-21

Источник:
Вести Новосибирск
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Фото: © корпорация «Ростех»

Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 — это серьезный прорыв на очень высокий уровень для российского авиастроения. Двигатель вобрал в себя передовые технологии в разных направлениях, сообщил директор института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шпилюк.

ПД-14, установленный на самолет МС-21 считается двигателем пятого поколения. Имеет меньший вес, а значит более экономичен. Он менее шумный и более экологичный. 

Разработка двигателя ПД-14 проводилась в пермском конструкторском бюро, а через некоторое время к разработчикам присоединились ученые СО РАН. Успех разработки они считают прорывом в российском авиастроении.

«Такие двигатели могут делать Rolls-Royc, General Electric, еще парочка европейских и американских компаний. Больше никто не может. Ни Япония, ни Китай. Теперь мы можем. Теперь у нас есть двигатель, который не уступает и где-то превосходит то, что делают мировые лидеры», — прокомментировал «Вести Новосибирск» Шпилюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео полета МС-21 с двигателем ПД-14

Он объяснил, что разработка двигателя началась еще в 1999 году. Делали его «с нуля», не основываясь на существующих технологиях, а разрабатывая новые. «Это обычная ситуация. Это прорывные технологии, которые надо создавать. Это требует большого количества времени и очень дорого стоит», — отметил директор института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Самолет МС-21-310 с российским двигателем совершил первый полет в декабре 2020 года на аэродроме иркутского авиационного завода. Полет прошел успешно. На лайнерах образца МС-21-300, которые сейчас участвуют в сертификационных полетах, стоит американский двигатель PW1400.

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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают