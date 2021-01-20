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Россия потратит на развитие 5G более 1 триллиона рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: Fabian Horst / CC BY-SA 4.0

Инвестиции на развитие сетей связи 5G («пятого поколения) в России в 2021-2027 годах могут составить 1-1,1 триллиона рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Свой прогноз эксперты строили на имеющейся информации о том, как в России будет происходить внедрение 5G. Перспективы этой технологии остаются неопределенными. Операторам пока не выделили радиочастоты . Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования при строительстве сетей 5G.

Эти факторы определят объем инвестиций. «При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования», — приводит РБК текст исследования.

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Дело в том, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G.

По оценкам экспертов АКРА, активное внедрение 5G в России произойдет с 2024 года, но сроки могут измениться из-за небольшого спроса потребителей.

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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают