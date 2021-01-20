Депутаты собрались ужесточить суррогатное материнство

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России, также к суррогатному материнству смогут прибегнуть только лица, состоящие в браке.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить нормой, согласно которой «право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина» в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака. Текст документе, который пока еще не внесен на рассмотрение палаты, приводит ТАСС.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что «суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета» на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 году после череды трагических случаев с несовершеннолетними из РФ в их новых семьях за рубежом.

В то же время из-за существующих пробелов в законодательстве «фактически сформировался рынок "экспорта" российских детей, рожденных суррогатными матерями», при этом оценить его объемы практически невозможно, отмечают они.

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«Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности», - сказано в пояснительной записке.

В законе также предлагается прописать, что прибегнуть к суррогатному материнству могут только лица, состоящие в браке. По мнению авторов, согласно Конституции РФ, «материнство и детство, семья находятся под защитой государства» и «возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и одинокими женщинами не в полной мере соответствует этому принципу».