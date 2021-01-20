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Диетолог назвала лучший перекус для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Белковые продукты в качестве перекуса помогут сбросить лишний вес за счет превращения в аминокислоты, сообщила диетолог Мария Тихомирова.

«Предположим, вы решили перекусить между основными приемами пищи и выбрали фрукт или пару кусочков шоколада с чаем. Углеводы из этих продуктов попадают в кровь в виде глюкозы и почти сразу поднимают уровень инсулина», — сказала Роскачеству диетолог.

Она отметила, что основная функция инсулина – уносить из крови неиспользованные углеводы и накапливать их в виде жира для дальнейшего применения. Чтобы избавится от лишнего жира нужно ограничить выработку инсулина.

«Белковые продукты – рыба, сыр тофу, грудка (отварные, запеченные) и другие – после переваривания превращаются в аминокислоты, которые по большей части не вызывают образование инсулина. Так белковые продукты помогают нам сбрасывать лишний вес, обеспечивая организм необходимыми для жизни веществами», — добавила эксперт.

Тема: Человек и еда
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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают