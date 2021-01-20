Диетолог назвала лучший перекус для похудения

Белковые продукты в качестве перекуса помогут сбросить лишний
вес за счет превращения в аминокислоты, сообщила диетолог Мария Тихомирова.
«Предположим, вы решили перекусить между основными приемами
пищи и выбрали фрукт или пару кусочков шоколада с чаем. Углеводы из этих
продуктов попадают в кровь в виде глюкозы и почти сразу поднимают уровень
инсулина», — сказала Роскачеству диетолог.
Она отметила, что основная функция инсулина – уносить из
крови неиспользованные углеводы и накапливать их в виде жира для дальнейшего
применения. Чтобы избавится от лишнего жира нужно ограничить выработку
инсулина.
«Белковые продукты – рыба, сыр тофу, грудка (отварные, запеченные) и другие – после переваривания превращаются в аминокислоты, которые по большей части не вызывают образование инсулина. Так белковые продукты помогают нам сбрасывать лишний вес, обеспечивая организм необходимыми для жизни веществами», — добавила эксперт.