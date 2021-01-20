Диетолог назвала лучший перекус для похудения

Белковые продукты в качестве перекуса помогут сбросить лишний вес за счет превращения в аминокислоты, сообщила диетолог Мария Тихомирова.

«Предположим, вы решили перекусить между основными приемами пищи и выбрали фрукт или пару кусочков шоколада с чаем. Углеводы из этих продуктов попадают в кровь в виде глюкозы и почти сразу поднимают уровень инсулина», — сказала Роскачеству диетолог.

Она отметила, что основная функция инсулина – уносить из крови неиспользованные углеводы и накапливать их в виде жира для дальнейшего применения. Чтобы избавится от лишнего жира нужно ограничить выработку инсулина.

«Белковые продукты – рыба, сыр тофу, грудка (отварные, запеченные) и другие – после переваривания превращаются в аминокислоты, которые по большей части не вызывают образование инсулина. Так белковые продукты помогают нам сбрасывать лишний вес, обеспечивая организм необходимыми для жизни веществами», — добавила эксперт.