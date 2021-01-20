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Ставку утильсбора на автомобили предложили повысить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Минпромторг предлагает повысить на 25% базовые ставки утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Утилизационный сбор уплачивают при ввозе нового или подержанного транспорта из-за границы, а также при производстве автомобиля в России. Тем самым частично компенсируются будущие расходы государства на утилизацию транспортного средства. Граждане платят такой сбор, только если сами приобретают транспорт за границей и перевозят его через границу. В остальных случаях его уплачивают или заводы-изготовители авто отечественной сборки, или компании, которые закупают и ввозят на территорию РФ иномарки.

Ставку утильсбора на легковые авто планируется повысить с 20 тысяч рублей до 25 тысяч, на грузовые — со 150 тысяч до 187,5. Отмечается, что ставка в отношении машин, ввозимых физлицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тысячи рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тысячи рублей в отношении б/у авто.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.

Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят продолжать проводить в 2021 году льготное автокредитование, льготный лизинг и давать скидки на газомоторную технику, говорится в пояснительной записке.

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