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Подозреваемого по делу о смертельном пожаре задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Новосибирец задержан после пожара, где погибли четыре человека – по версии следствия, он сдавал в аренду для жилья помещение в гаражном комплексе, которое не соответствовало требованиям противопожарной безопасности.

В ночь на вторник пожар в гаражном комплексе на улице Почтовый Лог унес жизни четверых человек. СУ СКР по Новосибирской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Силовики задержали 38-летнего владельца помещения.

«Подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение – надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе "Этра"… за определенную плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности», – говорится в сообщении следствия.

Причина и обстоятельства смертельного пожара устанавливаются. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие проводит проверку по статье «Халатность», чтобы выяснить, почему ситуацию не проконтролировали соответствующие органы.

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