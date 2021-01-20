Подозреваемого по делу о смертельном пожаре задержали в Новосибирске

Новосибирец задержан после пожара, где погибли четыре человека – по версии следствия, он сдавал в аренду для жилья помещение в гаражном комплексе, которое не соответствовало требованиям противопожарной безопасности.

В ночь на вторник пожар в гаражном комплексе на улице Почтовый Лог унес жизни четверых человек. СУ СКР по Новосибирской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Силовики задержали 38-летнего владельца помещения.

«Подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение – надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе "Этра"… за определенную плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности», – говорится в сообщении следствия.

Причина и обстоятельства смертельного пожара устанавливаются. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие проводит проверку по статье «Халатность», чтобы выяснить, почему ситуацию не проконтролировали соответствующие органы.