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Сериал про французского вора «Люпен» побьет рекорды Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал о французском воре «Люпен» с звездой фильма «1+1» в главной роли соберет более 70 миллионов зрителей по расчетам Netflix.

По сюжету отец Ассана Диопа умер после обвинения в преступлении, которого он не совершал. 25 лет спустя под вдохновением от образа благородного грабителя Арсена Люпена Ассан решает отомстить за отца. Роль вора играет Омар Си, звезда фильма «1+1».

По данным платформы, в течение первых 28 дней за сериалом «Люпен» будут наблюдать 70 миллионов человек, это больше чем за популярным сериалом Шонды Раймс «Бриджертоны». После старта 8 января драма о Люпене заняла первое место в рейтинге Netflix в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.


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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают