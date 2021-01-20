Сериал про французского вора «Люпен» побьет рекорды Netflix

Сериал о французском воре «Люпен» с звездой фильма «1+1» в главной роли соберет более 70 миллионов зрителей по расчетам Netflix.

По сюжету отец Ассана Диопа умер после обвинения в преступлении, которого он не совершал. 25 лет спустя под вдохновением от образа благородного грабителя Арсена Люпена Ассан решает отомстить за отца. Роль вора играет Омар Си, звезда фильма «1+1».

По данным платформы, в течение первых 28 дней за сериалом «Люпен» будут наблюдать 70 миллионов человек, это больше чем за популярным сериалом Шонды Раймс «Бриджертоны». После старта 8 января драма о Люпене заняла первое место в рейтинге Netflix в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.