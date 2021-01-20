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Вандалы разломали снежные скульптуры в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Неизвестные разломали снежные скульптуры, которые были построены в рамках фестиваля в Первомайском сквере. Представители власти обратились в полицию.

«Неизвестные испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение», – написал в своем Instagram мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что по факту вандализма представители администрации Центрального округа обратились в полицию.

Фестиваль снежной скульптуры проходил в Первомайском сквере с 4 по 8 января, в нем приняли участие 15 команд мастеров. Планировалось, что скульптуры будут стоять в сквере до конца января.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают