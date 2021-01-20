НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российских военных саперов оснастят роботами

Источник:
«Красная звезда»
73 0
Фото: © Минообороны России

Ведется «непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям», приводит «Красная звезда» слова генерала.

По его словам, 2021 году продолжатся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийская армия попросила беспилотники

Роботы данной модели активно применялись в ходе сирийской кампании. В частности, отряды международного противоминного центра использовали их при разминировании Пальмиры и Алеппо. По итогам применения робота в Сирии он был подвергся модернизации.

«Уран-14» представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.

Еще по теме
Новые российские ледоколы посчитали оружием завоевания Арктики
Российская армия получит первую колесную САУ
Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем
Раскрыты особенности экипировки солдата будущего «Сотник»
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов
•
Бегство капитала из России двукратно усилилось
•
Российских военных саперов оснастят роботами
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Еще двух диспетчеров задержали по делу о гибели людей под лавиной
Сибирь 20.01.2021 09:37
Депутат из Новосибирска стала лидером «протестного» рейтинга
Сибирь 19.01.2021 15:42
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 19.01.2021 15:40
Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе
Сибирь 19.01.2021 15:17
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6278
Мужчин-импотентов выдала походка
5804
Оральный секс оказался смертельно опасным
4065
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
3132
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов
•
Бегство капитала из России двукратно усилилось
•
Российских военных саперов оснастят роботами
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают