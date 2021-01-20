Российских военных саперов оснастят роботами

Ведется «непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям», приводит «Красная звезда» слова генерала.

По его словам, 2021 году продолжатся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра.

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Роботы данной модели активно применялись в ходе сирийской кампании. В частности, отряды международного противоминного центра использовали их при разминировании Пальмиры и Алеппо. По итогам применения робота в Сирии он был подвергся модернизации.

«Уран-14» представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.