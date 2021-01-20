Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Российские банки в 2020 году выдали 14,6 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулина.

В бюро отметили, что в прошлом году банки преимущественно выдавали потребительские кредиты гражданам с низкой долговой нагрузкой и высоким значением персонального кредитного рейтинга, который рассчитывает организация.

Так, среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребкредитам в декабре 2020 года составило 633 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).