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Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки в 2020 году выдали 14,6 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулина.

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В бюро отметили, что в прошлом году банки преимущественно выдавали потребительские кредиты гражданам с низкой долговой нагрузкой и высоким значением персонального кредитного рейтинга, который рассчитывает организация.

Так, среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребкредитам в декабре 2020 года составило 633 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

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Топ комментариев

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают