Стартует тотальная маркировка молочных товаров

Закон о маркировке молочной продукции вступает в силу 20 января 2021 года, на первом этапе процедура будет добровольной. До наступления сроков обязательной маркировки выдачу кодов для производителей сделали бесплатной, в дальнейшем предстоит платить 50 копеек за единицу продукции.

Обязательной маркировка станет с 1 июня 2021 года для сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года — для молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря 2021 года — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Завершающий этап намечен на 1 декабря 2023 года — после этой даты начнется обязательная поштучная маркировка каждой единицы молочной продукции. Исключение сделают только для скоропортящегося товара, ему оставят объемно-сортовой учет.

#Продукты Магазинное молоко: какое настоящее?

Разработчики сервиса в лице Минсельхоза полагают, что введение маркировки позволит государству получать достоверную статистику, точно оценивать рынок, объемы потребления и производства, анализировать вкусы потребителей.

Система предусматривает нанесение на каждую упаковку молочной продукции цифрового кода Data Matrix, для чего производитель молока должен зарегистрироваться в системе «Честный Знак». При необходимости код можно наклеивать или заранее наносить на упаковку в типографии.

Уникальные метки позволят отслеживать путь каждой единицы товара, что поможет контролю за отраслью и защите рынка от контрафакта.

Национальный союз производителей молока ранее подсчитал, что отрасль будет ежегодно платить оператору системы около 20 миллиардов рублей в год. Это больше, чем вся государственная поддержка, ежегодно предоставляемая молочникам.