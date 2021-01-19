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Представлен бесплатный «двойник» операционной системы iPadOS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sean MacEntee / Attribution License

Китайские разработчики официально представили операционную систему на базе Linux под названием JingOS, новинка обеспечивает тот же уровень функциональности, что и iPadOS от компании Apple.

Создатели JingOS вдохновлялась iPadOS, чтобы предложить пользователям простое, производительное и красивое решение для превращения планшетов в компьютеры, за которыми вполне можно работать в дороге, отмечается в сообщении на сайте проекта.

JingOS — полнофункциональный дистрибутив Linux, а не только операционная система для планшетов. В частности, она предлагает полную поддержку мыши и клавиатуры. Все приложения поддерживают как сенсорный режим, так и режим управления клавиатурой и мышью.

Ожидается, что работоспособная версия JingOS для планшетов станет доступна для загрузки уже в конце января. Разработчики успешно протестировали операционную систему на Huawei MateBook 14 и Microsoft Surface 6.

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