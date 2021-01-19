Определены «самые российские» из отечественных авто

Самые «отечественные» автомобили — Lada Largus и Granta, в них больше, чем во всех остальных, доля деталей и технологических операций, производимых в России.

Уровень локализации всех легковых моделей, выпускавшихся на территории страны в 2020 году, подсчитал Минпромторг, его данные приводят «Ведомости».

Lada Largus и Granta набрали по 3280 баллов по методике Минпромторга, классическая Niva — 3260, Lada Vesta — 3200. Следующими по уровню локализации в срезе по маркам идут УАЗ (2216 баллов), московские и тольяттинские Renault (2149), а также Nissan петербургского производства (1500).

В 900-1400 баллов оценили локализацию Citroen, Peugeot и Mitsubishi калужской сборки, Toyota, Volkswagen и Skoda, Hyundai и Kia c предприятия в Петербурге, Mercedes-Benz, Haval. Наименее локализованные машины — BMW, Hyundai и Kia калининградской сборки (50 баллов), а также произведенные во Владивостоке Mazda (20 баллов).

С 2021 года в России вступило в силу новое правило, которое позволяет госведомствам закупать легковые автомобили с уровнем локализации не ниже 3200 баллов. Это означает, что для госнужд массово теперь будут закупать только Lada. Но ведомствам можно закупать машины с низким уровнем локализации по специальному разрешению.