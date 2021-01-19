Скоропостижно умерла директор сибирского филиала банка «Открытие»

Управляющая Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук скоропостижно скончалась в ночь на вторник, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы финансовой организации.

Демчук более 20 лет возглавляла филиал в Новосибирске. Под ее руководством прошло объединение 10 крупных банков в состав банка «ФК Открытие». Она скоропостижно скончалась в ночь на вторник. Ей было 56 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

«Благодаря нестандартному мышлению, умению брать на себя ответственность за процесс и результат, Ирина Николаевна снискала заслуженное уважение как среди банковского сообщества, так и в бизнес-среде, среди всех тех, с кем сводила ее профессиональная и обычная человеческая жизнь», — прокомментировали в пресс-службе.

Ирина Демчук родилась 21 февраля 1964 года в Далматово Курганской области. В 1987 году окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности экономист. В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2006 году получила звание доцента.

В банковской сфере работала с 1993 года. Прошла путь от ведущего экономиста до руководителя филиалом крупного федерального банка. Вывела филиал на лидирующие позиции в городе и области.