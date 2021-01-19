Изменение климата в Сибири убьет кедры и пихты

Красноярские ученые выяснили, что потепление климата в
Сибири приводит к гибели сибирского кедра и пихты в таежных лесах, сообщает
Красноярский научный центр СО РАН.
Исследователи обнаружили, что в XXI столетии площадь
погибших пихтовых и кедровых деревьев составила 4% и 7,5%,
соответственно. Усыхание влаголюбивых деревьев связано с ухудшением
увлажнения и атаками насекомых-вредителей, поражающих ослабленные деревья.
Анализ спутниковых снимков показал, что усохшие деревья располагаются
преимущественно на юге Сибири, в низкогорьях с высотами менее 1
тысячи метров. Обычно они локализованы на элементах рельефа
с повышенным риском водного стресса — южных, крутых склонах.
Потепление климата, начиная с 1970 годов, стимулировало
прирост деревьев. Но затем возрастание температуры воздуха привело
к водному стрессу и снижению прироста с последующим усыханием
части деревьев под воздействием засух и насекомых-вредителей (жук-короед и
сибирский шелкопряд). Насекомые расширяют границы обитания из-за потепления.
«С прогнозируемым
увеличением засушливости климата территория произрастания сибирского кедра
и пихты в южных низкогорных частях Сибири уменьшится с вероятной
заменой этих влаголюбивых видов на менее требовательные к условиям
увлажнения виды, такие как сосна и лиственница», — рассказал завлабораторией
мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав
Харук.