Изменение климата в Сибири убьет кедры и пихты

Красноярские ученые выяснили, что потепление климата в Сибири приводит к гибели сибирского кедра и пихты в таежных лесах, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Исследователи обнаружили, что в XXI столетии площадь погибших пихтовых и кедровых деревьев составила 4% и 7,5%, соответственно. Усыхание влаголюбивых деревьев связано с ухудшением увлажнения и атаками насекомых-вредителей, поражающих ослабленные деревья.

Анализ спутниковых снимков показал, что усохшие деревья располагаются преимущественно на юге Сибири, в низкогорьях с высотами менее 1 тысячи метров. Обычно они локализованы на элементах рельефа с повышенным риском водного стресса — южных, крутых склонах.

Потепление климата, начиная с 1970 годов, стимулировало прирост деревьев. Но затем возрастание температуры воздуха привело к водному стрессу и снижению прироста с последующим усыханием части деревьев под воздействием засух и насекомых-вредителей (жук-короед и сибирский шелкопряд). Насекомые расширяют границы обитания из-за потепления.

«С прогнозируемым увеличением засушливости климата территория произрастания сибирского кедра и пихты в южных низкогорных частях Сибири уменьшится с вероятной заменой этих влаголюбивых видов на менее требовательные к условиям увлажнения виды, такие как сосна и лиственница», — рассказал завлабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук.