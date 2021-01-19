Повар показал правильный способ варки кальмаров

Известный шеф-повар Илья Лазерсон показал быстрый способ варки кальмаров, который подойдет, например, для обработки кальмаров для салатов.

«Кальмара надо готовить крайне быстро или крайне долго. В обоих случаях он получается мягким. Но особенности этой мягкости разные. Крайне долго — это больше 40 минут», — сказал Лазерсон в видео на своем канале «Зона Лазерсона» на Youtube.

Сначала он очистил кальмары — для этого ненадолго окунул их тушки в кипяток, после чего шкурка свернулась и ее легко было снять под проточной водой.

Быстрая «варка» кальмара заняла 35 секунд. Повар залил кальмаров кипятком, так чтобы тушки полностью утонули в воде. Затем надо промыть их прохладной водой, чтобы кальмары «перестали» готовится. Такой обработки достаточно, чтобы добавить кальмаров в салат.