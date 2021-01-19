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Ростелеком объявил об отключении двух телеканалов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком объявил об отключении двух телеканалов с понедельника, 25 января. Абонентам Wink и Интерактивного ТВ будут недоступны каналы «О, кино!» и Golf TV HD.

«О, кино!» — телеканал для женщин, о женщинах и о том, что их окружает. Для прекрасного пола собрали передачи с советами и рекомендациями о красоте, моде, психологии и отношениях. С понедельника он станет недоступен пользователям Wink и абонентам Интерактивного ТВ.

Но во всех сетках остается вещание телеканала «Домашний», где женщины могут узнать о кулинарии, ремонте, здоровье, о решении семейных проблем и путешествиях. Также в сетке вещания — семейные фильмы и сериалы.

Golf TV – телеканал, посвященный профессиональному гольфу.  Он также станет недоступен с понедельника. Однако и в Wink и в Интерактивном ТВ будут доступны как платные, так и бесплатные спортивные телеканалы.

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