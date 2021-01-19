Красноярского подростка нашли мертвым рядом с отцовским ружьем

Мать нашла мертвого сына в его комнате рядом с ружьем отца, следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В понедельник днем, подросток не пошел в школу в селе Шалинское. Его мать, когда вернулась с работы, нашла сына в его комнате без признаков жизни. Рядом лежало ружье, которое на законных основаниях принадлежит отцу погибшего подростка.

Следователи возбудили уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Санкция данной статьи предполагает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.