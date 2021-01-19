Сибирячка разработает тренажер для инъекций в коленный сустав

Студентка Красноярского медицинского университета Елизавета
Белова получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку тренажера для
инъекций в коленный сустав, сообщает пресс-служба Красноярского регионального
инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).
На симуляторе анатомически точно созданы внутрисуставные
сумки колена, в которые вводится инъекция с препаратом. Кроме того, в
разработку встроена «умная» игла для более точного попадания укола. Такой тип
тренажера уникален для медицинских вузов и институтов края.
Как отмечает автор, новизна разработки заключается в
формировании «многокамерности» внутри сустава, благодаря которой врачи-хирурги
могут эффективно отрабатывать навыки по безопасным инъекциям. Таким образом,
четко отображается каждый сустав, что помогает медику-курсанту понять зону для
попадания укола.
Будущую модель планируют использовать на кафедрах
травматологии, хирургии, ортопедии в медицинских и фармацевтических вузах.
Изделие можно задействовать в качестве учебного пособия на лекциях и семинарах,
например, для отработки таких процедур как пункция и пальпация.
«Два года назад у меня родилась идея симулятора коленного
сустава с применением "умной" иглы. Ее актуальность подтвердил мой
отец-травматолог, который отметил, что создание тренажера с детальным
отображением всех элементов сустава позволит с легкостью изучать и практиковать
различные хирургические приемы. Это, в свою очередь, снизит число врачебных
ошибок при лечении коленного сустава. Надеюсь, что мой проект окажется
востребованным», – сказала Белова.
Студентка разработала костно-мышечный каркас изобретения. До
конца года у модели будет воссоздана капсула коленного сустава с системой
«умной» иглы и электролита. Пилотное применение тренажера в учебных целях
планируется на кафедре КрасГМУ в следующем году. Студентка получила грант в размере 500 тысяч
рублей на конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям.