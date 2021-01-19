Сибирячка разработает тренажер для инъекций в коленный сустав

Студентка Красноярского медицинского университета Елизавета Белова получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку тренажера для инъекций в коленный сустав, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

На симуляторе анатомически точно созданы внутрисуставные сумки колена, в которые вводится инъекция с препаратом. Кроме того, в разработку встроена «умная» игла для более точного попадания укола. Такой тип тренажера уникален для медицинских вузов и институтов края.

Как отмечает автор, новизна разработки заключается в формировании «многокамерности» внутри сустава, благодаря которой врачи-хирурги могут эффективно отрабатывать навыки по безопасным инъекциям. Таким образом, четко отображается каждый сустав, что помогает медику-курсанту понять зону для попадания укола.

Будущую модель планируют использовать на кафедрах травматологии, хирургии, ортопедии в медицинских и фармацевтических вузах. Изделие можно задействовать в качестве учебного пособия на лекциях и семинарах, например, для отработки таких процедур как пункция и пальпация.

«Два года назад у меня родилась идея симулятора коленного сустава с применением "умной" иглы. Ее актуальность подтвердил мой отец-травматолог, который отметил, что создание тренажера с детальным отображением всех элементов сустава позволит с легкостью изучать и практиковать различные хирургические приемы. Это, в свою очередь, снизит число врачебных ошибок при лечении коленного сустава. Надеюсь, что мой проект окажется востребованным», – сказала Белова.

Студентка разработала костно-мышечный каркас изобретения. До конца года у модели будет воссоздана капсула коленного сустава с системой «умной» иглы и электролита. Пилотное применение тренажера в учебных целях планируется на кафедре КрасГМУ в следующем году. Студентка получила грант в размере 500 тысяч рублей на конкурсе «Умник» Фонда содействия инновациям.