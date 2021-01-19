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Начались съемки последнего сезона «Острых козырьков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/peakyblindersofficial

Шестой сезон популярного британского сериала «Острые козырьки» станет последним, его съемки уже начались, сообщается на официальном сайте сериала.

Сериал «Острые козырьки» о членах банды, которые борются за свое влияние в Англии после Первой мировой войны, вышел на телеканале BBC в 2013 году. Он удостоился многочисленных международных наград за режиссуру, операторскую работу, игру актеров, музыку и костюмы. У сериала многочисленная армия поклонников.

«После проволочек, вызванных пандемией COVID-19, мы возвращаемся к истории семьи (Шелби), которой угрожает огромная опасность, а ставки в игре, которую она ведут, вырастают до предела. Мы уверены, что этот сезон будет лучшим из всех шести и не оставит равнодушными поклонников сериала, которыми мы не устаем восторгаться. Хотя телесериал и подойдет к концу, наш рассказ продолжится уже в другой форме», — говорится в сообщении. Вероятно, речь идет о спин-оффе.

Сценаристом шестого сезона будет автор идеи сериала Стивен Найт, а режиссером — ирландец Энтони Бирн, снимавший пятый сезон «Острых козырьков».

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.