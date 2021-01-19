Свиристелей сфотографировали в Красноярском крае

Свиристелей сфотографировали в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, они будут зимовать в этих краях до апреля, сообщает пресс-служба парка.

Для «Шушенского бора» это обычный зимующий вид как в Горном, так и в Перовском лесничествах. Эти пернатые прибывают на зимовку крупными стаями к концу октября, а покидать парк начинают в марте-апреле. Они очень декоративны и имеют выраженный хохолок.

До XX века увидеть свиристеля считалось плохим предзнаменованием. В прошлом люди были уверены, что появление больших стай этих птиц – предвестие больших неприятностей и даже настоящей беды вроде голода или эпидемий.

Тем не менее, ничего необычного в этом нет. Свиристели кочуют большими стаями, которые порой могут состоять из нескольких тысяч особей, что обеспечивает большую безопасность во время миграций.