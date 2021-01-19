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Будущее «русского Prado» оказалось под вопросом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Drom.ru

Судьба нового внедорожника, разрабатываемого УАЗом и прозванного «русским Prado», не ясна: по одним данным, проект закрыт, по другим — заморожен.

«Русский Prado» — новый перспективный внедорожник УАЗ. Машина должна была стать глубоко модернизированной версией «Патриота». Прозвище появилось, после того как владелец «Соллерса» Вадим Швецов охарактеризовал новинку как авто «на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado» с ценником в 1,5 миллиона рублей.

На протяжении 2020 года УАЗ патентовал различные детали для будущей модели, от радиаторной решетки до мультимедийной системы. По данным Drom.ru, автопроизводитель даже собрал несколько полноразмерных макетов «русского Prado», однако до ходовых дело так и не дошло.

Именно Drom.ru заявил о закрытии проекта со ссылкой на источники внутри проекта. Причинами стали «хронический недостаток денег» и связанные с этим «постоянные конструктивные упрощения машины». По оценкам источников издания, общие затраты на «Патриот-2020» оцениваются в 100 миллионов долларов, а если бы внедорожник сделали таким, каким он задумывался изначально, то потребовалось бы в разы больше.

Еще одним немаловажным фактором стала подготовка к производству автомобилей Aurus на заводе «Соллерс» в Елабуге, которая оказалась «существенно дороже, чем планировалось».

Но, по словам другого представителя компании, проект не закрыт, а заморожен. «В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту. И сейчас разрабатываем новые график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается», — цитирует Autonews.ru  представителя УАЗ.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.