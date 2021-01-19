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Создатель «Дома-2» решил выкупить проект у ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dom2.ru

 Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров заявил, что хочет выкупить права на телепроект у ТНТ и запустить его на другом канале.

«Дом-2» выходил в эфир с мая 2004 года, это самое продолжительное реалити-шоу в истории российского телевидения. Телеканал закрыл шоу, последние выпуски выходили в 2020 году.

«Все это время я внимательно следил за "Домом-2" и понимал, что он становился совсем не тем, каким я его придумал изначально — реалити-шоу перестало быть реальным. Таких звезд, которых я открыл — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова и других — с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей», — отметил в интервью InterMedia Комиссаров.

Он отметил, что знает, как должен развиваться «Дом-2», чтобы стать не просто интересным, но таким же феноменальным, как и в первое десятилетие.

«Сейчас все принадлежит телеканалу ТНТ, я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь “Дом-2” им больше не нужен», », — сказал Комиссаров.

Он добавил, что знает, где найти инвесторов проекта, а также уверил, что многие телевизионные начальники его друзья и место в эфире он найдет.

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