Дуров заявил о  блокировке в Telegram призывов к насилию в США

Мессенджер Telegram заблокировал сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в начале января, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

«В начале января команда модераторов Telegram начала получать все большее количество сообщений об общественной деятельности, связанной с действиями граждан США. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию», — сказал Дуров.

По его словам, доля пользователей мессенджера из США составляет менее 2% от общего количества, но модераторы сервиса внимательно следят за ситуацией. Он добавил, что Telegram приветствует мирные протесты и дебаты, но условия использования сервиса прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию.

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Телеканал NBC сообщал, что Telegram в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей, среди которых оказались в том числе радикальные сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Эти люди присоединились к сервису в попытке «спастись от чисток» на других интернет-ресурсах, но мессенджер также начал удалять материалы экстремистского толка, приводит ТАСС материал телеканала.

Шестого января сторонники Трампа, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа.