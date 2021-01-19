Власти Приангарья ввели режим повышенной готовности на Крещение

Власти Иркутской области ввели в регионе режим повышенной готовности на время крещенских купаний, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Режим повышенной готовности действует с понедельника и продлится до среды. Главы городов и населенных пунктов должны контролировать места купания людей, оборудовать купели, поставить на берегу пункты обогрева и питания. Ночью места для купания необходимо осветить.

На усиленный режим работы перешло и областное ГУ МЧС. Спасатели будут следить, в том числе, за тем, чтобы люди не выезжали на лед на машинах. Возле иорданей будут дежурить полицейские и сотрудники скорой помощи.