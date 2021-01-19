СК проверит данные об инвалидах, расчищающих дорогу под Новосибирском

Информация об инвалидах-колясочниках, которые сами чистят себе дорогу от снега в Искитиме, появилась в соцсетях. СУ СКР по Новосибирской области сообщило о начале доследственной проверки этой информации.

В соцсетях появилась фотография, на которой два инвалида-колясочника в городе Искитиме самостоятельно очищают дорогу от снежных завалов.

«Из комментариев в соцсетях следует, что проехавший грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды-колясочники решили самостоятельно почистить дороги от снега, очевидно, отчаявшись надеяться на ответственные за это службы», – сказано в сообщении следствия.

По факту опубликованной информации началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства изложенного.