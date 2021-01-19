Вооруженный мужчина в Бурятии похитил трехлетнюю девочку

Житель Бурятии сообщил полицейским в понедельник, что неизвестный мужчина ворвался к нему в дом и, угрожая оружием, похитил трехлетнюю дочь. Злоумышленника задержали на въезде в город Улан-Удэ, сообщило республиканское СУ СК России.

В понедельник в полицию Хорниского района позвонил местный житель. Он сообщил, что его дочку похитил неизвестный, ворвавшись к нему в дом и угрожая оружием. Полицейские взяли показания отца и направили ориентировки всем постам.

Через некоторое время полиция возле въезда в город Улан-Удэ остановила автомобиль. В нем находился подозреваемый, ребенок и женщина. У задержанного изъяли пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».

Подозреваемого, а также женщину, которая ехала с ним, доставили в отдел полиции. Во время допроса он признался в похищении и рассказал о мотивах, толкнувших его на преступление. По версии следствия, ребенок после развода родителей осталась с отцом, а мать уехала на постоянное место жительства в другой регион.

Мать обратилась в суд, с просьбой разрешить дочери жить с ней. Не дожидаясь решения суда, она вместе со своим ранее судимым приятелем поехала в Бурятию. На такси они добрались до дома, где жила девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь и, угрожая пистолетом отцу, похитил ребенка.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия). Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.