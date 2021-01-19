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Четверо погибли в пожаре в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Гараж сгорел в Дзержинском районе Новосибирска, погибли четыре человека, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области. Возможно, в здании находились еще люди.

Пожар произошел утром во вторник на втором этаже гаражного комплекса по улице Почтовый Лог. Во время тушения пожарные обнаружили тела четырех человек.

«Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди», – сказано в сообщении следствия.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Причина возгорания и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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