Лоукостеров предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке

Глава Росавиации Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке и собрать авиакомпании на совещание для обсуждение этой темы.
Росавиация попросила ведущие российские авиакомпании подготовить свои предложения и наработки. Перевозчики должны были представить их авиационному регулятору на прошлой неделе, сообщил источник «Известий» в одной из крупных компаний.
В среду 20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России. Туда приглашены представители S7 Airlines, «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings, «Азимута» и «Ямала», а также «Сбера».
На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках. Запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров
Изначально поручение создать новые лоукостеры дал министр транспорта России Виталий Савельев. Он считает, что в России должно быть больше низкобюджетных авиаперевозчиков.
Сейчас в России работает только один лоукостер — «Победа». Компания начала полеты в 2014 году.