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Лоукостеров предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Росавиации Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке и собрать авиакомпании на совещание для обсуждение этой темы.

Росавиация попросила ведущие российские авиакомпании подготовить свои предложения и наработки. Перевозчики должны были представить их авиационному регулятору на прошлой неделе, сообщил источник «Известий» в одной из крупных компаний.

В среду 20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России. Туда приглашены представители S7 Airlines, «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings, «Азимута» и «Ямала», а также «Сбера».

На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках. Запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров

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Изначально поручение создать новые лоукостеры дал министр транспорта России Виталий Савельев. Он считает, что в России должно быть больше низкобюджетных авиаперевозчиков.

Сейчас в России работает только один лоукостер — «Победа». Компания начала полеты в 2014 году.

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