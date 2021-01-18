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Назван безопасный способ окунуться в прорубь на Крещение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крещенские купания могут закончиться травмами или шоком от холода, поэтому для безопасного погружения в прорубь необходимо следовать простым правилам, рекомендуют специалисты МЧС. В частности, следует обязательно разогреться, а также использовать обувь.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января, он считается одним из самых древних христианских праздников. В России Крещение традиционно сопровождается массовыми купаниями в специальных прорубях.

«Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног», — говорится в сообщении ведомства.

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При первом входе в воду нужно быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать. Кроме того, нельзя находиться в проруби более минуты, так как организм в результате переохладится. Лучше всего окунаться в прорубь по шею, иначе сосуды головного мозга могут резко сузиться и вызвать обморок.

Категорически не рекомендуется нырять в прорубь вперед головой. Такое экстремальное погружение безопасно только для тренированного спортсмена, обычный человек может впасть в шоковое состояние от холода.

Кроме этого, после купания в проруби следует немедленно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Процедура безопасна только для здоровых людей, гражданам с хроническими заболеваниями прорубь противопоказана.

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