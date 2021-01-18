Чиновникам разрешат «чрезвычайную коррупцию»

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных норм. Правительство внесло документ в нижнюю палату в конце декабря в рамках Национального плана противодействия коррупции.

Законопроект предусматривает освобождение от ответственности, если несоблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, будет признано следствием независящих от гражданина обстоятельств, пишет «Коммерсант».

Такими обстоятельствами могут признать запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными, а также забастовки, военные действия, эпидемии, стихийные бедствия.

Если поправки вступят в силу, то чиновники смогут нарушать антикоррупционное законодательство при наличии чрезвычайных ситуаций. Определять, насколько непреодолимыми и чрезвычайными были обстоятельства коррупционных нарушений, будет специальная комиссия.

Например, если депутату требуется задекларировать недвижимость в Европе, а его внесли в санкционные списки ЕС и он не может получить справку с точными параметрами недвижимости, то отсутствие зарубежного жилья в декларации посчитают оправданным.