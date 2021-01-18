Смартфоны Honor вернут сервисы Google

Компания Honor, в конце 2020 года потерявшая статус дочерней компании Huawei и получившая независимость, вернет на свои смартфоны сервисы и приложения Google.

Honor из-за наложенных на Huawei санкций США была вынуждена выпускать смартфоны на устаревших платформах, либо устанавливать фирменные альтернативы Google Play и другим сервисам Google.

После «развода» компаний Honor сможет вернуть сервисы Google, пишет «Коммерсант». Ожидается, что первым флагманским аппаратом с привычной для телефонов на Android программной начинкой станет Honor V40.

Ожидается, что на международном рынке новая линейка Honor дебютирует весной. Таким образом, весной 2021 года популярные сервисы Google вернутся на смартфоны китайской компании.