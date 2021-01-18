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Новосибирский Минздрав объяснил, как записаться на вакцинацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, как записаться на прививку против коронавируса и кого будут вакцинировать в первую очередь.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.

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«Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов», — цитирует пресс-служба правительства Хальзова.

В Новосибирской области в ближайшее время развернут 59 пунктов вакцинации. Регион получил более 14,6 тысячи доз вакцины «Спутник V». Пока в Новосибирскую область поставляют только эту вакцину. «ЭпиВакКорона» от «Вектора» поступила только в некоторые районные больницы, где не было температурных условий для хранения «Спутник V».

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