Новосибирский Минздрав объяснил, как записаться на вакцинацию

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил, как записаться на прививку против коронавируса и кого будут вакцинировать в первую очередь.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на прививку против коронавируса можно в регистратуре любой поликлиники Новосибирской области или через портал Госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса

«Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов», — цитирует пресс-служба правительства Хальзова.

В Новосибирской области в ближайшее время развернут 59 пунктов вакцинации. Регион получил более 14,6 тысячи доз вакцины «Спутник V». Пока в Новосибирскую область поставляют только эту вакцину. «ЭпиВакКорона» от «Вектора» поступила только в некоторые районные больницы, где не было температурных условий для хранения «Спутник V».