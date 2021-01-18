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Рассекречены характеристики смартфона Huawei P50

Источник:
Mydrivers.com
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Фото: © Huawei

Будущий флагманский смартфон Huawei P50 получит несколько интересных функций, соответствующую информацию обнародовали китайские инсайдеры.

Модель Huawei P50 получит экран с частотой обновления 90 герц, а также процессор Kirin 9000E. Смартфон оснастят плоским стеклом. При этом старшие модели P50 Pro и P50 Pro+ получат экран-водопад с частотой обновления 120 герц и процессор Kirin 9000.

При этом производитель отказался от идеи выпустить смартфон с невидимой селфи-камерой, линейку оснастят камерами, которые будут врезаны в дисплей. В качестве основного модуля используют оптика Leica.

Кроме этого, Huawei P50 и более старшие модели могут стать первыми смартфонами на собственной операционной системе Harmony OS. Покупатели глобальной версии смогут выбирать между Android и фирменной ОС, а вот на внутреннем рынке Huawei предложит лишь Harmony OS.

Ожидается, что Huawei представит новый смартфон в начале весны 2021 года. Цены на Huawei P50 пока остаются неизвестными, актуальный на сегодня P40 предлагается в России за 45 тысяч рублей.

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