СК проверит данные о насилии над детьми в Ояшинском интернате

Следователи проверят информацию из СМИ о том, что старшие дети в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей насиловали младших, сообщила Sibnet.ru в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

СК в январе возбудило уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обнаружения 17-летнего подростка с синяками и признаками истощения в Ояшинском детском доме-интернате.

После этого начали появляться факты о других нарушениях. Одна из мам сообщила местным СМИ, что совершеннолетние дети в интернате насиловали младших детей.

«Да (проводится проверка изложенных в СМИ фактов о насилии)», — сказала Кулешова.

Сотрудники интерната организовали движение #ЗащитимОяш. Они оставляют позитивные комментарии о пребывании в учреждении, опровергая массив негативной информации. Министерство социального развития области также призывало дождаться результатов нескольких проверок, которые происходят в детском доме.



В интернате постоянно проживают дети с ментальными нарушениями, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, а также молодые инвалиды старше 18 лет, которых готовят к самостоятельному проживанию под социальным патронажем. Общее количество воспитанников – более 400 человек. Также проходят реабилитацию и дети в сопровождении родителей.