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Стали известны подробности третьего дела Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности возбуждено в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщило в понедельник СУ СКР по Томской области. Это уже третье его дело.

«Подозреваемый, являясь избранным мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», – сообщило следствие.

Уголовное дело объединено в одно производство с двумя другими. Оба они – по статье «Превышение должностных полномочий». Кляйна задержали 13 ноября, он находится в СИЗО и на время следствия отстранен от должности.

Тема: Дело мэра Томска
Источник сообщил о третьем деле мэра Томска Кляйна
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